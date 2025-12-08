Virtus IMola 69 Faenza 67 VIRTUS: Baldi 10, Castellino 5, Mazzoni, Errede ne, Kucan 3, Tambwe 8, Melchiorri 18, Metsla ne, Giorgi 19, Sanviti ne, Pollini 4, Boev 2. All. Galetti. TEMA FAENZA: Bianchi ne, Tartaglia ne, Rinaldin 4, Stefanini, Mbacke 3, Vettori 16, Van Ounsem 2, Romano 10, Longo 2, Fragonara 19, Santiangeli 7, Fumagalli 4. All. Pansa. Arbitri: Roiaz, Lilli, Fomaro. Note: parziali 26-13, 44-23, 56-45. Tiri da due: Virtus 1444, Faenza 1741. Tiri da tre: 1024, 729. Tiri liberi: 1120, 1215. Rimbalzi: 44, 50. Servivano i due punti e due punti sono arrivati. Ci ha messo il cuore la Virtus e un primo tempo da incorniciare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Virtus Imola, successo da brividi Prima domina poi rischia la beffa