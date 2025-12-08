Virtus Derthona | nella Beli Night i bianconeri battono 92-77 i piemontesi

Nella decima giornata di serie A, la Virtus Bologna si impone sulla Virtus Derthona con il punteggio di 92-77 durante la Beli Night. La squadra di Dusko Ivanovic torna in vetta alla classifica, raggiungendo Brescia a quota 18 punti e consolidando la propria posizione nella stagione in corso.

Bologna, 8 dicembre 2025 - La Beli Night si tinge di bianconero. Nel posticipo della 10^ giornata di serie A, la formazione di Dusko Ivanovic batte Tortona, 92-77 e torna in testa alla classifica, affiancando Brescia a quota 18 punti. Nella turnazione degli stranieri, il coach montenegrino tiene a riposo Diarra e Vildoza, trova ottime risposte da un po’ tutti i suoi, ben 5 giocatori in doppia cifra con Morgan cannoniere di serata a quota 19 e Diouf che chiude in doppia.doppia con 15 punti e 12 rimbalzi. Primo quarto in sostanziale equilibrio, dove Vital e Strautins tengono botta per i piemontesi e controbattono le iniziative bianconere di Alston Jr, Morgan e Diouf, seconda frazione invece dove, davanti a chi come il Beli di triple se ne intende, sale in cattedra Carsen Edwards che per altro ferma la sua produzione offensiva prima dell’intervallo, per poi lasciare spazio agli altri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net