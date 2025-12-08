Violenze sessuali secondo arresto a Terni
Terni, 8 dicembre 2025 – La squadra mobile della questura di Terni ha arrestato uno straniero di 34 anni, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Terni su richiesta della Procura, per reati di violenza sessuale aggravata commessi ai danni di giovani donne. L'indagine era scaturita dalle denunce presentate da due giovanissime ragazze, che avevano riferito di essere state vittime di episodi di violenza all'interno di esercizi commerciali riconducibili, secondo gli inquirenti, all'indagato. Gli investigatori, attraverso servizi di osservazione, riscontri documentali e acquisizione di testimonianze, hanno ricostruito un quadro coerente di condotte analoghe riferite da altre giovani, avvicinate con pretesti professionali e indotte ad accedere nei locali gestiti dall'uomo, dove si sarebbero consumate le violenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
