Violenze dei No Tav in Val di Susa ferito un agente Sono i soliti di Askatasuna chiudete quel centro sociale
Nuovi scontri in Val di Susa, nel Torinese, dove un gruppo di No Tav incappucciati ha lanciato sassi e petardi contro le forze dell’ordine presenti nel cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. I disordini sono divampati per due notti consecutive. La polizia ha risposto con l’uso di idranti e alcuni lanci di lacrimogeni. Al cantiere di San Didero, gli antagonisti, un centinaio in tutto, hanno attraversato i sentieri tra i boschi e hanno raggiunto un altro cantiere Tav, quello di Chiomonte, a 20 chilometri di distanza. Anche in questo caso dopo aver colpito le reti metalliche hanno iniziato a lanciare grossi petardi, pietre pensanti cinque chili e bulloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Scontri tra No Tav e forze dell'ordine in Valle di Susa, la Lega: «Ad Askatasuna professionisti della violenza, il centro sociale di Torino va chiuso» - L'intervento di Silvia Sardone, vice segretario della Lega, ed Elena Maccanti, deputata e segretario provinciale Lega Torino, dopo gli incidenti in Valle di Susa ... Da torino.corriere.it