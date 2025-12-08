Nuovi scontri in Val di Susa, nel Torinese, dove un gruppo di No Tav incappucciati ha lanciato sassi e petardi contro le forze dell’ordine presenti nel cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. I disordini sono divampati per due notti consecutive. La polizia ha risposto con l’uso di idranti e alcuni lanci di lacrimogeni. Al cantiere di San Didero, gli antagonisti, un centinaio in tutto, hanno attraversato i sentieri tra i boschi e hanno raggiunto un altro cantiere Tav, quello di Chiomonte, a 20 chilometri di distanza. Anche in questo caso dopo aver colpito le reti metalliche hanno iniziato a lanciare grossi petardi, pietre pensanti cinque chili e bulloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Violenze dei No Tav in Val di Susa, ferito un agente. “Sono i soliti di Askatasuna, chiudete quel centro sociale”