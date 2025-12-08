Violenza tra adolescenti perché i ragazzi esplodono di rabbia | la mancanza che nessun genitore vuole vedere e che la scuola non insegna Le parole della psicologa Rostagno

Orizzontescuola.it | 8 dic 2025

L'abbassamento dell'età degli autori e delle vittime di violenza rappresenta una delle emergenze educative più preoccupanti degli ultimi anni. Gli episodi di aggressività tra adolescenti non sono aumentati numericamente, ma la percezione pubblica si è intensificata a causa del coinvolgimento di ragazzi sempre più giovani. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

