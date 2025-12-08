Violentata in pieno giorno nel cesenate | la brusca presa di coscienza della provincia profonda e l’arringa del Pascoli che nessuno ha voluto ascoltare
Roma, 8 dic – “ Romagna solatia, dolce paese” descriveva così nel lontano 1891 la propria terra d’origine Giovanni Pascoli, famoso poeta nato tre decenni e un lustro prima nel piccolo centro di San Mauro. Terra di contadini e socialisti, di fini pensatori e vulcanici rivoluzionari. Non ci sono metropoli nel raggio di decine e decine di chilometri e le città limitrofe a guardar bene, poi così grandi non sono. Ma se il tempo passa e gli orizzonti – almeno da queste parti – ancora non sono cambiati, può succedere che al contrario il tessuto sociale possa iniziare a sfigurarsi. Stupri e violenze. Negli ultimi giorni infatti è rimbalzata sulle cronache nazionali la notizia di una violenza sessuale perpetrata ai danni di una donna di mezza età intenta a far running proprio nelle campagne sammauresi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
San Mauro Pascoli, nel Cesenate, una donna che stava facendo jogging lungo la ciclovia del Rio Melo è stata aggredita e violentata in pieno giorno. Grazie alla denuncia immediata e al dettagliato identikit fornito dalla vittima, i carabinieri – coordinati dalla - facebook.com Vai su Facebook
San Mauro Pascoli, nel #Cesenate, una #donna che stava facendo #jogging lungo la ciclovia del Rio Melo è stata aggredita e violentata in pieno giorno. Grazie alla denuncia immediata e al dettagliato identikit fornito dalla vittima, i carabinieri – coordinati da Vai su X
Orrore a Cesena: stuprata in pieno giorno mentre corre. Un arresto - E’ stata lei stessa a fornire elementi per la cattura del suo aguzzino, trovato ... Da msn.com