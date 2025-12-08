Roma, 8 dic – “ Romagna solatia, dolce paese” descriveva così nel lontano 1891 la propria terra d’origine Giovanni Pascoli, famoso poeta nato tre decenni e un lustro prima nel piccolo centro di San Mauro. Terra di contadini e socialisti, di fini pensatori e vulcanici rivoluzionari. Non ci sono metropoli nel raggio di decine e decine di chilometri e le città limitrofe a guardar bene, poi così grandi non sono. Ma se il tempo passa e gli orizzonti – almeno da queste parti – ancora non sono cambiati, può succedere che al contrario il tessuto sociale possa iniziare a sfigurarsi. Stupri e violenze. Negli ultimi giorni infatti è rimbalzata sulle cronache nazionali la notizia di una violenza sessuale perpetrata ai danni di una donna di mezza età intenta a far running proprio nelle campagne sammauresi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Violentata in pieno giorno nel cesenate: la brusca presa di coscienza della provincia profonda e l’arringa del Pascoli che nessuno ha voluto ascoltare