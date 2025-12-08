vinatzer sorpresa gigante alex fa paura a odermatt

Il sogno americano di Alex Vinatzer è nato e cresciuto in Colorado. L’azzurro vola come la ’golden eagle’ – l’aquila di Beaver Creek che ogni anno fa compagnia al vincitore – sul secondo grandino del podio, il primo della carriera nella specialità. Cronometro fermo a 2’20’’82, appena 23 centesimi più lento dell’alieno marco Odermatt che fa il vuoto nella prima mance, mentre nella seconda riempie la sua gara di piccole sbavature con Vinatzer (foto FisiPentaphoto) a guardare dalla sedia di leader. Terzo il norvegese Henrik Kristoffersen (+0,34). Ma il capolavoro è di Alex, che mette in scena una rimonta favolosa: da decimo a secondo, terzo tempo di manche alla ripresa e una nuova iniezione di fiducia che pare dire: il lavoro di questi ultimi tre anni è servito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

