Ville di lusso autovelox e corsa all' oro
Anche la scorsa settimana con Dossier RiminiToday abbiamo affrontato diverse tematiche relative alla nostra città. Vi riepiloghiamo gli approfondimenti pubblicati negli ultimi giorni sulla nostra testata.La pubblicazione dell’elenco ufficiale degli autovelox da parte del Ministero dell'Interno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altre letture consigliate
Gianfranceschi Costruzioni. Sleeping Lion · Magic Hour Remix (Brendan Philip McCusker) (Instrumental). Ville di lusso a Costermano, l’eccellenza di un lavoro immerso perfettamente nel verde e nell’architettura dell’ambiente. #luxuryhome #edilizia #pool - facebook.com Vai su Facebook