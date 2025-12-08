Villasanta colpo basso al campione di handbike | Mi hanno rubato la carrozzina | senza ho perso la mia autonomia

Villasanta (Monza) – La brutta sorpresa è arrivata sabato di primo mattino. Davyd Andriyesh scende come al solito per la sua giornata piena di impegni ma quando arriva nel sottoscala del condominio, la sua carrozzina elettrica non c’è più. Rubata assieme al suo prezioso propulsore. È una storia difficile e anche di coraggio quella di Davyd Andriyesh, ragazzo pieno di talento ed energia. Quando è nato in Ucraina 23 anni fa, una paralisi cerebrale infantile gli ha messo subito i bastoni fra le ruote. Eppure lui non si è mai arreso: ha studiato e studia con profitto all’università Cattolica di Milano, segue le lezioni del corso di laurea in “Comunicazione per organizzazioni e imprese”, è impegnato in politica (si era candidato alle ultime elezioni amministrative nel suo paese di adozione, Villasanta) e da grande appassionato di ciclismo è diventato un campione di handbike, dove dal 2017 ha inanellato sei titoli di campione regionale, un europeo Under 23, oltre a un terzo posto nella gara a tappe del Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Villasanta, colpo basso al campione di handbike: “Mi hanno rubato la carrozzina: senza ho perso la mia autonomia”

