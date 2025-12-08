L’episodio incriminato. Durante la trasmissione Diretta Stadio su 7Gold, il giornalista Gianluca Vigliotti è stato letteralmente cacciato dalla conduttrice mentre festeggiava la vittoria del Napoli sulla Juventus. Accusato di essere “maleducato”. La colpa di Vigliotti? Vincere (ed esultare). Guardando le immagini, la domanda sorge spontanea: dov’è la maleducazione? Nel calcio e nelle trasmissioni “urla-televisive”, l’esultanza è il pane quotidiano. Abbiamo visto per anni opinionisti rovesciare sedie, urlare in faccia agli avversari e fare giri di campo in studio. Tutto tollerato, tutto folklore. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Vigliotti cacciato da 7Gold perché esulta. E spunta la "profezia" sballata di Zuliani