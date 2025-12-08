Vigilia Inter-Liverpool perché Akanji non si sta allenando

Le ultime da Appiano in vista del big match di Champions del Meazza Non c’è Manuel Akanji nell’allenamento in corso ad Appiano alla vigilia della sfida tra Inter e Liverpool, valevole per la sesta giornata della League Phase di Champions. Inter-Liverpool, Akanji assente alla rifinitura (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il difensore non è alle prese con un infortunio: secondo quanto filtra dal club, l’elvetico è stato colpito da una sindrome influenzale. Domani, solo alcune ore prima della partita, si saprà se l’ex Manchester City farà parte o meno della squadra che affronterà i ‘Reds’ di Slot, che fin qui hanno vissuto una stagione terribile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Vigilia Inter-Liverpool, perché Akanji non si sta allenando

