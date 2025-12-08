Videochiamata tra Meloni Zelensky e i Volenterosi | Per la pace in Ucraina serve unità tra europei e Usa

Una videochiamata tra Meloni, Zelensky e i Volenterosi ha sottolineato l'importanza di rafforzare l'unità tra Europa e USA per favorire la pace in Ucraina. I leader hanno evidenziato la necessità di aumentare la convergenza su questioni chiave che riguardano gli interessi vitali del paese e dei partner europei, in un momento cruciale di crisi.

“In questa fase è fondamentale aumentare il livello di convergenza su temi che toccano gli interessi vitali dell’Ucraina e dei suoi partner europei”. È il messaggio ribadito dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a una videoconferenza con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri leader europei, convocata a Londra per fare il punto sul percorso di pace alla luce degli ultimi colloqui tra le delegazioni americana e Ucraina, e alla vigilia della visita di Zelensky a Roma. Secondo quanto riferisce Palazzo Chigi, Meloni ha insistito sull’importanza dell’unità di vedute tra Unione europea e Stati Uniti per il raggiungimento di una “pace giusta e duratura”, richiamando in particolare la necessità di definire solide garanzie di sicurezza e di individuare misure condivise a sostegno dell’Ucraina e della sua futura ricostruzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Videochiamata tra Meloni, Zelensky e i Volenterosi: “Per la pace in Ucraina serve unità tra europei e Usa”

