VIDEO Umbria la casa brucia | donna trovata morta
Dramma a Penna in Teverina. Nella mattinata di lunedì 8 dicembre una donna statunitense di 68 anni è stata trovata morta in un'abitazione interessata da un incendio. Il rogo è divampato in un casolare isolato in località strada di Vallicella. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Secondo una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
