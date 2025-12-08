VIDEO - Torna la Fiorita dell' Immacolata | i bimbi lanciano palloncini biodegradabili

Ravennatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di lunedì (8 dicembre) a Ravenna si è rinnovata la devozione alla Madonna con la tradizionale Fiorita dell’Immacolata organizzata in piazza Duomo. Anche quest’anno l’evento ha coinvolto i bambini della città impegnati nel progetto missionario per il Togo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

