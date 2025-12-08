VIDEO Camicioli scoppia in lacrime su Sky parlando con Vanzini | So che non ti piace ma…
Era l'ultima tappa della stagione del Mondiale di Formula 1 ad Abu Dhabi. Nei ringraziamenti finali il giornalista si è commosso nel salutare il collega che ha appena annunciato di essere malato. 🔗 Leggi su Golssip.it
