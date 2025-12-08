VIDEO | Bassetti | Per non alterare il microbiota bisogna cenare prima

Genovatoday.it

Prosegue la campagna di sensibilizzazione del direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino, Matteo Bassetti, con alcuni consigli per una vita più sana.Dopo le spugnette per lavare i piatti, le borracce per l'acqua, i pesi in palestra, gli strofinacci da cucina, i mazzi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

