Vicchio | cittadinanza onoraria a Francesca Albanese E bandiera della Palestina sull’albero di Natale

A Vicchio, Francesca Albanese riceve la cittadinanza onoraria, mentre Firenze rifiuta di issare la bandiera palestinese sull'albero di Natale, suscitando polemiche. La decisione si accompagna a una critica ai giornalisti, in seguito all'assalto alla redazione de

Firenze l'ha negata. Soprattutto per quella tirata d'orecchie ai giornalisti, dopo l'assalto alla redazione de "La Stampa". Mentre il Comune di Vicchio, con un atto votato dal Consiglio comunale, ha concesso la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vicchio: cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. E bandiera della Palestina sull’albero di Natale

