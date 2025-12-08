Viale Dante degenera la lite | interviene la polizia

Polizia e 118 sono accorsi nella notte in viale Dante per un'aggressione. Il fatto è accaduto in strada, vicino a un bar, dove - da una prima ricostruzione - pare che una lite fra tre persone per futili motivi sia poi degenerata. Un uomo è stato medicato per un pugno ricevuto in volto. Sul fatto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it