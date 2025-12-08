Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 19 | 10

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 8 dicembre 2025 alle 19:10, con informazioni su code, rallentamenti e condizioni di traffico. Astral Infomobilità fornisce dettagli sui principali snodi stradali, circolazione ferroviaria e normative per la sicurezza durante l'inverno.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati in ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio avremo quello Roma Napoli Dove troviamo delle code Valmontone Colleferro indirizzi di Napoli Stiamo già diramazione Roma Sud dove si sta in coda all'altezza del raccordo per difficoltà di Micene su quest'ultimo situazione analoga sulla diramazione Roma Nord con rallentamenti a partire a Settebagni e Cody sul la 24 a Portonaccio tangenziale est in direzione centro e andiamo sulla Pontina dove traffico rallentati spinaci in direzione capitale è per trasporto pubblico capitolino ricordiamo che in programma per domani martedì 9 dicembre sciopero di 24 della rete gestita da TAC assicurate le fasce di garanzia il servizio Sara regolare per Cotral e Trenitalia infine trasporto ferroviario sulla fl7 Roma Napoli via Formia la circolazione fermare rallentata tra Sessa Aurunca Villa Literno per un problema tecnico la linea di treni coinvolti possono subire fino a 60 minuti in ritardo da Tommaso Renzi è a stare immobile e tutto Grazie Mi ascolto in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tra di noi può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it