Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 18 | 40

Il servizio di infomobilità della Regione Lazio segnala rallentamenti e disagi nel traffico di Roma e dintorni, con code sulla Roma Sud, Roma Nord e sulla A24. Anche il trasporto ferroviario mostra ritardi, in particolare sulla linea Roma-Napoli. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulla viabilità e sui servizi di trasporto.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati racconto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e abbiamo pure raccordo del traffico rallenta in internet la diramazione Roma Sud Tuscolana spostiamoci sulla diramazione Roma Sud Ovest in coda che sei d'accordo per difficoltà dimissioni su quest'ultimo situazione analoga sulla diramazione Roma Nord con rallentamenti a partire Se ti bagni risultato Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro sempre sulla 24 troviamo dei rallentamenti tra Vicovaro e Castel Madama in direzione la capitale prima o se precedente sinistro che causa disagi sulla Cassia Formello permangono rallentamenti in direzione di Roma sempre in direzione la capitale troviamo di rallentamenti anche sulla Cassia La storta e la Giustiniana Per quanto riguarda il trasporto pubblico capitolino ricordiamo il programma per domani martedì 9 dicembre lo sciopero di 24 ore nella rete gestita data sono assicurate le fasce di garanzia il servizio Sara regolare Perché è Trenitalia infine il trasporto ferroviario alle 7 Roma Napoli via Formia la circolazione per mani e rallentata la Sessa Aurunca e Villa Literno per un problema tecnico alla linea i treni coinvolti possono subire fino a 60 minuti in ritardo da Tommaso Renzi e infomobilità tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it