Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e abbiamo con il raccordo dove traffico in carreggiata interna tra diramazione Roma sud e abbigliamento in esterna vi sono delle cose tra Appia e Tuscolana andiamo sulla diramazione Roma Sud dove si sta in coda all'altezza del raccordo per difficoltà di Micene su quest'ultimo analoga sulla diramazione Roma Nord o rallentamenti a partire da Settebagni e Cody sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro sempre sulla A24 troviamo di rallentamenti tra Vicovaro e Castel Madama direzione la capitale Continuano i disagi sulla Cassia Veientana a seguito dell'incidente avvenuto all'altezza dello svincolo di Formello code a partire dalle rughe in direzione di Roma sempre in direzione capitale troviamo di rallentamenti per l'intenso sulla Cassia La storta e la Giustiniana Per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che in programma per domani martedì 9 dicembre lo sciopero di 24 ore nella rete decisiva da TAC sono assicurate le fasce di garanzia il servizio Sara regolare per Cotral e Trenitalia infine trasporto ferroviario sulla linea fl7 Roma Napoli via Formia la circolazione permane rallentata tra Sessa Aurunca e Villa Literno per un problema tecnico la linea di treni coinvolti possono subire fino a 60 minuti di ritardo da Tommaso Renzi è Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto e il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 17:25