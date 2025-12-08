Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene regolare su via regionale unica eccezione di incidente sulla Cassia Veientana che provoca code all'altezza del Bivio per Formello direzione raccordo anulare per traffico sulla diramazione Roma nord Si procede a rilento dal bivio per bagno raccordo anulare In quest'ultima direzione per gli altri notizie trasporto pubblico capitolino fino al 6 gennaio per agevolare gli spostamenti verso il centro storico in particolare il sabato la domenica è nei giorni festivi È previsto un intensificazione del servizio alla rete di superficie e della metropolitana Inoltre attive le linee bus gratuito circolari Rai 1 la 2 e la 100 le linee sono attive tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21 Inoltre ricordiamo che in programma per domani martedì 9 dicembre lo sciopero di 24 ore ne avrete gestire ha dato anche sulla assicurate le fasce di garanzia il servizio sarà regolare per Cotral infine trasporto ferroviario sulla linea fl7 Roma Napoli via Formia la circolazione permane rallentata tra Sessa Aurunca e Villa Literno per un problema tecnico la linea i treni coinvolti possono subire ho 60 minuti di ritardo da Tommaso Renzi Astral infomobilità è tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

