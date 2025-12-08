Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulla rete viaria le altre notizie trasporto pubblico capitolino fino al 6 gennaio nell'ambito del piano della mobilità per le festività natalizie per agevolare gli spostamenti verso centro storico il sabato domenica e nei giorni festivi È previsto un aumento del servizio eri di superficie della metropolitana Inoltre attive tre linee bus gratuite circolari la free 1 la 2 e la 100 le linee sono attive tutti i giorni dalle ore 9 alle 21 Inoltre disagio domani martedì 9 dicembre nelle leggi si adatta per lo sciopero sono assicurate le fasce di garanzia il servizio Sara regolare per Cotral e Trenitalia insieme passiamo al trasporto ferroviario circolazione rallentata sulla fl7 Roma Napoli via Formia per inconveniente tecnico tra Sassari Ronca e Villa Literno i convogli registrano fino a 30 minuti di ritardo da Tommaso Renzi Astral infomobilità tutto grazie per ascolto in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo le scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

