Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura le notizie sul traffico su via Ostiense un incidente causa code all'altezza di Casal Bernocchi in entrambi i sensi di marcia mentre sono stati rimossi due incidenti avvenuti in precedenza il primo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna all'altezza della via del mare Il secondo sulla statale Pontina altezza Castel Romano in direzione Roma in entrambi i casi ora la circolazione regolare ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Code in questo caso per traffico intenso tra la tangenziale est verso il centro Andiamo su via Appia rallentamenti nei pressi dei centri abitati di Frattocchie Albano Laziale e Genzano di Roma nei due sensi di marcia proseguendo su via Appia nel centro abitato di Terracina Si procede a rilento all'altezza di via del Porto nelle due direzioni Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Firenze Roma risolto inconveniente tecnico a un treno ora la circolazione in graduale ripresa in prossimità di Valdarno in direzione Firenze concludiamo sempre in tema di trasporto pubblico sulla linea della metropolitana su disposizione delle autorità competenti è chiusa il servizio viaggiatori la stazione Spagna In entrambe le direzioni da George Alonzo e Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito in punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 13:25