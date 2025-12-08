Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna un incidente causa coda all'altezza della via del Mare altro incidente sulla Statale Pontina file all'altezza di Castel Romano in direzione Roma ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Code in questo caso per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro Andiamo su via Casilina fila in entrambe le direzioni all'altezza di finocchio su via Appia rallentamenti nei pressi dei centri abitati di Frattocchie Albano Laziale e Genzano di Roma nei due sensi di marcia proseguendo su via Appia nel centro abitato di Terracina Si procede a rilento all'altezza di via del Porto nelle due direzioni e ricordiamo che fino alle ore 22 di questa sera sulle autostrade in divieto di transito per i mezzi superiori alle 7 tonnellate e mezzo Concludiamo con il trasporto ferroviario ancora disagi sulla linea alta velocità Firenze Roma per un inconveniente tecnico ad un treno la circolazione rallentata in prossimità di Valdarno in direzione Firenze i treni alta velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale e possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti da già pronto e assalito mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

