Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura alla diramazione Roma Sud a seguito della rimozione del mezzo pesante riaperto il casello di San Cesareo in entrata in uscita Ci spostiamo su via Appia rallentamenti nei pressi dei centri abitati di Frattocchie Albano Laziale e Genzano di Roma due sensi di marcia Si procede a rilento anche nel comune di Artena su via Velletri In entrambe le direzioni ricordiamo che è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a più ghiaccio o neve fino al prossimo 15 aprile 2026 per tutti i veicoli a motore escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata Concludiamo con il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Firenze Roma per un inconveniente tecnico un treno la circolazione rallentata in prossimità di Valdarno in direzione Firenze i treni alta velocità tariffa dati sulla linea convenzionale e possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti da Giorgia Alonzo e assale infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 11:25