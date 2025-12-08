Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 10 | 25

Romadailynews.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la diramazione Roma Sud ancora a raggi per il mezzo pesante in avaria a causa di perdita di materiale su strada rimane chiuso in entrata e in uscita al casello di San Cesareo in alternativa si consiglia per chi proviene dall'autostrada A1 roma-napoli di utilizzare lo svincolo di Monte Porzio Catone e per chi proviene dal raccordo anulare lo svincolo di Valmontone ricordiamo che fino alle ore 22 di questa sera è in vigore il divieto di transito per i mezzi superiori alle 7 tonnellate e passiamo al trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Firenze Roma per un inconveniente tecnico ad un treno la circolazione rallentata in prossimità di Valdarno in direzione Firenze i treni alta velocità possono essere i dati sulla linea convenzionale possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti concludiamo Rimanendo in tema di trasporto pubblico partita oggi la promozione della regione Lazio Natale in tour fino al 6 gennaio che permette di circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale e regionale gestiti da Trenitalia e Cotral tutti i dettagli di questa notizia sul nostro sito alla pagina dedicata a Giorgia Longo yatra l'infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 08 12 2025 ore 10 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 10:25

Leggi anche questi approfondimenti

viabilit224 roma regione lazioTrasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio