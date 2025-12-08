Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 09 | 40
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la diramazione Roma Sud ancora disagi per il mezzo pesante in avaria a causa di perdita di materiale su strada rimane chiuso in entrata e in uscita il casello di San Cesareo in alternativa si consiglia per chi proviene dall'autostrada A1 roma-napoli di utilizzare lo svincolo di Monte Porzio Catone e per chi proviene da raccordo anulare lo svincolo di Valmontone ricordiamo che fino alle 22 di questa sera è in vigore il divieto di transito per i mezzi superiori alle 7:30 Concludiamo con il trasporto pubblico da oggi 8 dicembre la rete tranviaria di Roma torna parzialmente operativa dopo la chiusura legata ai lavori sulla tangenziale est e agli interventi di rinnovamento dei Binari dal 9 al 12 dicembre linea 38 subiranno modifiche mentre la linea 14 continuerà a essere parzialmente sostituita da bus maggiori dettagli sul nostro sito infomobil Punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Fiamma Olimpica a Roma: la cerimonia d'inaugurazione e gli eventi dei prossimi giorni #PoliziaRomaCapitale pronta con centinaia di agenti e rafforzati servizi di viabilità Si inaugura domani, venerdì 5 dicembre, con la cerimonia ufficiale che si terrà alle - facebook.com Vai su Facebook
Tesla ha ospitato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè per una dimostrazione su strada del sistema Full Self-Driving (Supervised): è la prima volta che un Sindaco italiano testa di persona le capacità più avanzate de Vai su X
Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... Riporta fanpage.it