Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la diramazione Roma Sud ancora disagi per il mezzo pesante in avaria a causa di perdita di materiale su strada rimane chiuso in entrata e in uscita il casello di San Cesareo in alternativa si consiglia per chi proviene dall'autostrada A1 roma-napoli di utilizzare lo svincolo di Monte Porzio Catone e per chi proviene da raccordo anulare lo svincolo di Valmontone ricordiamo che fino alle 22 di questa sera è in vigore il divieto di transito per i mezzi superiori alle 7:30 Concludiamo con il trasporto pubblico da oggi 8 dicembre la rete tranviaria di Roma torna parzialmente operativa dopo la chiusura legata ai lavori sulla tangenziale est e agli interventi di rinnovamento dei Binari dal 9 al 12 dicembre linea 38 subiranno modifiche mentre la linea 14 continuerà a essere parzialmente sostituita da bus maggiori dettagli sul nostro sito infomobil Punto Astral Spa punto.

