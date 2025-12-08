Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole in queste prime ore del mattino sulle principali strade e autostrade della nostra regione unica eccezione sulla diramazione Roma Sud a causa di un mezzo pesante in avaria con perdita di carico su strada è disposta la chiusura in entrata in uscita al casello di San Cesareo in alternativa si consiglia per chi proviene dall'autostrada A1 roma-napoli di utilizzare lo svincolo di Monte Porzio Catone e per chi proviene da raccordo anulare lo svincolo di Valmontone ricordiamo che è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio o neve fino al prossimo 15 aprile 2026 per tutti i veicoli a motore escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata Concludiamo con il trasporto pubblico capitolino fino al 6 gennaio nell'ambito del piano della mobilità per attività natalizie per agevolare gli spostamenti verso il centro storico il sabato la domenica è nei giorni festivi È previsto un intensificazione del servizio della rete di superficie e della metropolitana Inoltre attive tre linee di bus gratuite circolari Luffy 1 la 2 e la 100 le linee free sono attive tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21 da Giorgia Alonzo e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

