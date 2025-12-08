La consigliera di opposizione Maria Pacchini ha avviato una richiesta di accessi agli atti e annuncia anche un’interrogazione sulla manutenzione, e relativi costi, di via Mazzini da poco inaugurata. "La dimensione della carreggiata – dice – i parcheggi, gli incroci repentini con la ciclabile e le vie perpendicolari, al di là della lunghezza dei tempi di realizzazione, hanno fin da subito sollevato delle perplessità. Fin dall’inizio ho provveduto a presentare interpellanze sulla durata dei lavori, sulla funzione della riqualificazione e la fruizione della viabilità, sulla certificazione dei materiali e un’interrogazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Mazzini: accesso atti e un’interrogazione