Via libera Ue ai centri per i rimpatri | gli hotspot in Albania diventano a prova di toghe rosse
Il Consiglio dell’UE approva il nuovo regolamento sui Paesi sicuri, favorendo la creazione di centri di rimpatrio in stati terzi. L’iniziativa include gli hotspot in Albania, con l’obiettivo di rafforzare le procedure di rimpatrio e rendere più efficaci le misure contro l’immigrazione irregolare.
Via libera dal Consiglio Ue al nuovo regolamento sui Paesi sicuri e alla stretta sui rimpatri di immigrati irregolari che consente di creare hub in stati terzi. Le due decisioni potrebbero sbloccare i centri in Albania, un piano del governo che si era arenato dopo la bocciatura dei giudici. Dal Consiglio Ue dunque è arrivata l’approvazione della modifica del regolamento Ue 20241348 sull’applicazione del concetto di “paese terzo sicuro”. Si sono dichiarati contrari Spagna, Grecia, Francia e Portogallo. Via libera poi dal Consiglio Ue Affari Interni alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure di rimpatrio degli immigrati irregolari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
