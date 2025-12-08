via alle ricette mediche annuali per i malati cronici quali patologie riguardano

Cambia la ricetta medica, ma solo per alcune malattie croniche: addio rinnovo mensile e benvenuta ricetta annuale. La riforma introdotta dal Ddl Semplificazioni e pubblicata in Gazzetta Ufficiale va a rendere più facile la vita a milioni di italiani, pazienti e parenti di malati, ma anche ai medici. Si consideri che in Italia oltre 24 milioni di persone convivono con almeno una patologia cronica di varia gravità e devono assumere farmaci in modo continuativo. Introdotte inoltre nuove procedure semplificate per l’accesso ai farmaci dopo le dimissioni ospedaliere o le visite in pronto soccorso. Come funziona la ricetta valida un anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

