Vi porto in volo con il 15esimo Stormo di Pisignano dove ogni missione vale una vita - VIDEO
Sono le nove del mattino di un grigio giovedì autunnale. O forse dovrei dire che sono le otto in "orario Zulu", quello utilizzato qui, dove sono appena entrata. Il comandante ha appena finito il briefing del mattino, dove si è discusso del meteo - oggi prevista pioggia leggera -, elicotteri.
