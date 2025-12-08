Vettori sconfitto ai punti da Ferreira | il brusco risveglio dell' Italian Dream
Marvin Vettori subisce la sua quarta sconfitta consecutiva, questa volta ai punti contro Brunno Ferreira a UFC 323. Il risultato rappresenta un brusco risveglio per l’Italian Dream, che vede allontanarsi sempre di più la possibilità di rimanere nella Top 15 mondiale dei pesi medi delle arti marziali miste.
L'Italian Dream si scontra con un brusco risveglio: quarta sconfitta di fila per Marvin Vettori, patita contro il brasiliano Brunno Ferreira a UFC 323 e appare sempre più imminente l'uscita del colosso di Mezzocorona dalla Top 15 mondiale dei pesi medi di arti marziali miste.Una sconfitta ai.
