Vettori sconfitto ai punti da Ferreira | il brusco risveglio dell' Italian Dream

Trentotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marvin Vettori subisce la sua quarta sconfitta consecutiva, questa volta ai punti contro Brunno Ferreira a UFC 323. Il risultato rappresenta un brusco risveglio per l’Italian Dream, che vede allontanarsi sempre di più la possibilità di rimanere nella Top 15 mondiale dei pesi medi delle arti marziali miste.

