Verso Inter-Liverpool le probabili formazioni | Akanji febbricitante torna Mkhitaryan
Sesta giornata di Champions League, i punti lasciati al Metropolitano da mettere in cascina per affrontare Arsenal e Borussia Dortmund con meno apprensione. Inter-Liverpool, contro una squadra in difficoltà una partita da non sbagliare: le probabili formazioni di nerazzurri e reds. Dubbio Akanji: lo svizzero messo ko dalla febbre In L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
