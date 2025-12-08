Verso Inter-Liverpool gli inglesi rompono con Salah | non convocato per la gara di Champions di domani
Mohamed Salah non è tra i 19 giocatori convocati dal Liverpool per la sfida di domani di Champions League in casa dell’Inter. L’egiziano, due giorni fa ha espresso la sua delusione con parole forti davanti ai giornalisti dopo il pareggio a Leeds (3-3), dove l’allenatore Arne Slot lo aveva relegato in panchina per la terza volta consecutiva. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
Inter-Liverpool, Salah verso la non convocazione: le news di oggi in diretta #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague Vai su X
? GdS - Verso Inter-Liverpool, si viaggia al sold out. Si supereranno i 10 milioni d’incasso. - facebook.com Vai su Facebook
Verso Inter-Liverpool, gli inglesi rompono con Salah: non convocato per la gara di Champions di domani - Mohamed Salah non è tra i 19 giocatori convocati dal Liverpool per la sfida di domani di Champions League in casa dell’Inter . Si legge su gazzettadelsud.it