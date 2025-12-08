Verso Inter-Liverpool gli inglesi rompono con Salah | non convocato per la gara di Champions di domani

Feedpress.me | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mohamed Salah non è tra i 19 giocatori convocati dal Liverpool per la sfida di domani di Champions League in casa dell’Inter. L’egiziano, due giorni fa ha espresso la sua delusione con parole forti davanti ai giornalisti dopo il pareggio a Leeds (3-3), dove l’allenatore Arne Slot lo aveva relegato in panchina per la terza volta consecutiva. 🔗 Leggi su Feedpress.me

verso inter liverpool gli inglesi rompono con salah non convocato per la gara di champions di domani

© Feedpress.me - Verso Inter-Liverpool, gli inglesi rompono con Salah: non convocato per la gara di Champions di domani

Scopri altri approfondimenti

verso inter liverpool inglesiVerso Inter-Liverpool, gli inglesi rompono con Salah: non convocato per la gara di Champions di domani - Mohamed Salah non è tra i 19 giocatori convocati dal Liverpool per la sfida di domani di Champions League in casa dell’Inter . Si legge su gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Verso Inter Liverpool Inglesi