Mohamed Salah non è tra i 19 giocatori convocati dal Liverpool per la sfida di domani di Champions League in casa dell’Inter. L’egiziano, due giorni fa ha espresso la sua delusione con parole forti davanti ai giornalisti dopo il pareggio a Leeds (3-3), dove l’allenatore Arne Slot lo aveva relegato in panchina per la terza volta consecutiva. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Verso Inter-Liverpool, gli inglesi rompono con Salah: non convocato per la gara di Champions di domani