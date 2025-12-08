Veroli in scena Tutta questione di fili

Il Teatro Comunale di Veroli torna protagonista con la terza edizione di “Andiamo ragazzi!”, una rassegna dedicata al pubblico giovane. Con grande entusiasmo, si annuncia la riapertura del sipario su questa iniziativa che, nel corso degli anni, ha conquistato un pubblico sempre più numeroso e appassionato.

Con immenso orgoglio e rinnovata emozione, il Teatro Comunale Veroli annuncia la riapertura del sipario sulla terza edizione di “Andiamo ragazzi!”: la rassegna interamente dedicata al pubblico giovane e giovanissimo che, anno dopo anno, sta riscuotendo un successo sorprendente ed è in continua. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it