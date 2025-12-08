Verissimo Rossella Brescia stravolta | amore finito una porta in faccia

Tutto il dolore di Rossella Brescia emerge nel faccia a faccia con Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. La ballerina e presentatrice, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, non nasconde la sofferenza per la fine, brusca e inattesa, della sua relazione con Luciano Cannito, collega e coreografo. "Una vera porta in faccia", spiega a chiare lettere e senza infingimenti la splendida Brescia, 54 anni, con la voce incrinata e gli occhi umidi. Una storia, quella con Cannito, seguita alla separazione con il marito Roberto Cenci e durata la bellezza di 18 anni. Logico, dunque, che la rottura abbia rappresentato un pugno nello stomaco e abbia lasciato degli strascichi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

