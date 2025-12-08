Ventidue anni fa Nac Breda-Ajax | Chivu marcava Slot e tanti futuri interisti brillavano

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2003 l'attuale allenatore dell'Inter affrontò il tecnico del Liverpool. La sfida finì 3-0 con tre reti di vecchie conoscenze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ventidue anni fa nac breda ajax chivu marcava slot e tanti futuri interisti brillavano

© Gazzetta.it - Ventidue anni fa Nac Breda-Ajax: Chivu marcava Slot, e tanti futuri interisti brillavano

Scopri altri approfondimenti

Ventidue anni fa NAC Breda-Ajax: Chivu marcava Slot, e tanti futuri interisti brillavano - Nel 2003 l'attuale allenatore dell'Inter affrontò il tecnico del Liverpool. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ventidue Anni Fa Nac