Venerdì 12 dicembre torna il Concerto di Santa Lucia in Città Alta

LA SERATA. Organizzato dall’Associazione Longaretti. Protagonista il «Quartetto Giallo», ingresso libero e gratuito fino all’esaurimento dei posti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

