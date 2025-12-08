Venerdì 12 dicembre torna il Concerto di Santa Lucia in Città Alta
LA SERATA. Organizzato dall’Associazione Longaretti. Protagonista il «Quartetto Giallo», ingresso libero e gratuito fino all’esaurimento dei posti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
