Velenosi battezza da DaV il primo Pecorino da viti d’altura

Una recente apertura e un nuovo vino sono il binomio perfetto per una colazione davvero ghiotta in queste giornate che con passo di gallo avvicinano al Natale. L'occasione è il battesimo di «Montagna», il primo Pecorino da viticoltura d'altura e a presentarlo in un tempio della gastroenologia come il nuovo Dav by Da Vittorio Louis Vuitton della famiglia Cerea in via Bagutta è Angela Velenosi, anima della cantina che così arricchisce la sua collezione di etichette e prosegue nella strada imboccata per riscoprire e valorizzare vitigni marchigiani destinati ad avere sempre maggior fortuna. Come il Pecorino, una delle varietà autoctone più antiche e sul quale la cantina di Ascoli Piceno conduce studi e ricerche per individuare le aree più idonee alla coltivazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

