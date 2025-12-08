Vasto ospita ArtBit il festival internazionale di batteria | l' ospite d' onore è Anika Nilles

Vasto si prepara ad accogliere un grande appuntamento dedicato all’arte della batteria e del ritmo: ArtBit, evento batteristico internazionale, in programma sabato 20 dicembre, alle ore 18, al teatro Rossetti.Sotto la direzione artistica del M° Raffaele Bellafronte e il coordinamento di Fabrizio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

