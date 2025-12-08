Varriale gongola | Il Napoli ha dominato la Juventus gli 8 punti si sono visti tutti Due categorie diverse La sua analisi dopo il 2-1 del Maradona

Varriale, giornalista, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria del Napoli contro la Juve al Maradona. Ecco le sue parole. La vittoria del Napoli nel big match contro la Juventus (2-1) non lascia spazio a interpretazioni, almeno secondo l’analisi post-partita di Enrico Varriale. Il giornalista, attraverso i suoi canali social, ha commentato con toni entusiastici la prestazione degli azzurri, sottolineando come il risultato del campo abbia rispecchiato fedelmente il divario attuale tra le due compagini, sia in termini di classifica che di espressione di gioco. “Due categorie di differenza”: Spalletti non basta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Varriale gongola: «Il Napoli ha dominato la Juventus, gli 8 punti si sono visti tutti. Due categorie diverse». La sua analisi dopo il 2-1 del Maradona

