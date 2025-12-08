variante di tirano anas intensifica e rafforza le misure di sicurezza negli ultimi 48 metri di scavo

Nel corso degli interventi di completamento della variante di Tirano la sicurezza rimane la priorità assoluta di Anas. A meno di 50 metri dal termine dello scavo, infatti, le difficoltà sorte per una serie di infiltrazioni d’acqua nelle pareti rocciose stanno mettendo a dura prova la fase conclusiva dei lavori nella galleria naturale. Circa 250 tecnici sono impegnati sul cantiere con turnazioni continuative, sette giorni su sette, per superare queste criticità e completare l’opera nei tempi programmati. Nel pieno rispetto di tutti i protocolli di sicurezza ogni attività è monitorata senza sosta per assicurare lo svolgimento dei lavori senza alcun rischio per le maestranze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

