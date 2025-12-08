Vandalizzata la sede del Pd di Chiavari

Genovatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025 ignoti hanno vandalizzato la sede del Partito democratico di Chiavari. A denunciare l'accaduto è Antonio Bertani, consigliere comunale e segretario del Pd di Chiavari."La scorsa notte - spiega - un gruppo di persone, non ancora identificate, ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

vandalizzata sede pd chiavariChiavari: vandalizzata Sala Gramsci, sede del Pd. Ghio e D'Angelo: "Aggressione neofascista a valori democratici" - Un gruppo di giovani, secondo le testimonianze, avrebbero agito vandalizzando l’ingresso mentre urlavano slogan fascisti come “duce, duce” ... Come scrive telenord.it

