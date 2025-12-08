Mathieu Van der Poel ha rischiato grosso durante un allenamento in vista del debutto nel ciclocross del 14 dicembre a Namur. In un video diffuso sui social, il campione della Alpecin-Premier Tech perde improvvisamente il controllo della bici durante uno sprint — forse per un salto di catena — e sfiora una caduta pesante. Con un colpo di classe riesce però a rimettersi in equilibrio, evitando un incidente che avrebbe complicato la preparazione invernale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Van der Poel, brivido in allenamento: rischia la caduta ma... si salva da fuoriclasse