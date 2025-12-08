Valtur Brindisi vince con Pesaro e pone la candidatura per la Serie A
BRINDISI - Queste partite importanti si vincono così. Ogni altro commento è superfluo perché in una vittoria come quella conseguita dalla Valtur Brindisi contro Pesaro c’è proprio di tutto, nel bene e nel male, sul piano tecnico, tattico, sulla prestazione dei singoli, sugli arbitri e sulla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Supporters Magazine. . Le parole di Piero Bucchi, allenatore della Valtur Brindisi, al termine della partita nel video esclusivo di Stefano Marinaro - facebook.com Vai su Facebook
Al PalaPentassuglia, dopo 40 minuti di fuoco, la vittoria va alla Valtur Brindisi 19 punti per Tambone, 10 per Trucchetti e Maretto #BrindisiPesaro Vai su X
Basket A2 – Valtur Brindisi: con Pesaro una vittoria che vale doppio - Nella serie A2 di basket Valtur Brindisi vince lo scontro diretto con Pesaro e porta a casa la quinta vittoria di fila: la squadra ... trnews.it scrive