Vallati e la Fiamma Olimpica | Emozione unica Ho corso per tutti i ragazzi di Calciosociale

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fondatore del progetto nato nel 2005 per promuovere i valori positivi del calcio, è uno dei tedofori scelti da Coca Cola e ha corso all'Eur, nella seconda giornata del viaggio della Fiamma Olimpica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

