Vallati e la Fiamma Olimpica | Emozione unica Ho corso per tutti i ragazzi di Calciosociale

Il fondatore del progetto nato nel 2005 per promuovere i valori positivi del calcio, è uno dei tedofori scelti da Coca Cola e ha corso all'Eur, nella seconda giornata del viaggio della Fiamma Olimpica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vallati e la Fiamma Olimpica: "Emozione unica. Ho corso per tutti i ragazzi di Calciosociale"

News recenti che potrebbero piacerti

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere della Fiamma Olimpica che sarà protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. La piazza antistante il Quirinale, nello stesso istante, è stata sorvolata - facebook.com Vai su Facebook

Vallati e la fiamma olimpica: "Emozione unica. Ho corso per tutti i ragazzi di Calciosociale" - Il fondatore del progetto nato nel 2005 per promuovere i valori positivi del calcio, è uno dei tedofori scelti da Coca Cola e ha corso all'Eur, nella seconda giornata del viaggio della Fiamma Olimpica ... Secondo msn.com

Fiamma olimpica: storia e significato della cerimonia ad Antica Olimpia - La fiamma olimpica per i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 è stata accesa ad Antica Olimpia: storia del luogo di nascita dei Giochi Olimpici ... Da vogue.it

Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica è arrivata a Roma: la diretta, consegnata a Mattarella - Fiumicino e torna così in Italia vent'anni dopo i Giochi invernali di Torino 2006. Da leggo.it