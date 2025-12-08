Valigia sospetta vicino all' ospedale di Polla | intervengono gli artificieri

Salernotoday.it | 8 dic 2025

Valigia sospetta fatta esplodere questo pomeriggio a Polla: era posizionata nei pressi dell'ospedale “Umberto I”, all'esterno del muro. Sul posto sono arrivati gli artificieri di Salerno. Una volta circoscritta da vigili del fuoco e Polizia locale e alla presenza del capitano dei carabinieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

