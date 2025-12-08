Valeria Marini l’annuncio di Diaco scatena lo scontro furibondo | ‘L’ha deciso tu sono sincera’

L'annuncio di Diaco di chiudere la trasmissione di Valeria Marini ha scatenato un acceso scontro tra i protagonisti. La decisione ha sorpreso tutti, portando a discussioni intense in diretta. La situazione ha generato tensioni e interrogativi sul futuro del programma e sulle motivazioni dietro questa scelta improvvisa.

Chiude la “La Posta del Cuore” di Valeria Marini, Diaco gela lo studio: «Lunedì sarà l’ultima volta». La puntata di BellaMa che doveva essere lieve, festiva, quasi liturgica, si è trasformata in un palcoscenico di scintille trattenute. Pierluigi Diac o, voce calma e postura da conduttore istituzionale, annuncia senza esitazioni che la Posta del Cuore di Valeria Marini si fermerà la prossima settimana. Un addio comunicato come un passaggio tecnico, quasi di servizio. Ma la reazione della star non segue il copione: un sorriso di velluto, una risata appena incrinata, e poi la frase che apre lo strappo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Valeria Marini, l’annuncio di Diaco scatena lo scontro furibondo: ‘L’ha deciso tu, sono sincera’

